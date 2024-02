Cheesecake Factory Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Analysten bewerten die Aktie der Cheesecake Factory auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie folgende Bewertungen: 3 Gut, 8 Neutral, 1 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 38,1 USD, was einer Erwartung von 9,08 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 34,93 USD liegt. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Cheesecake Factory als "Neutral" bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (41,94 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (43,08 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung. In den letzten vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Cheesecake Factory ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 49,62) als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.