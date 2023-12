Cheerwin wird immer uninteressanter …

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Cheerwin ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cheerwin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,64 HKD. Der letzte Schlusskurs von 1,4 HKD weicht um -14,63 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,51 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,28 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Cheerwin wurden ebenfalls analysiert. Die Aktivität der Beiträge und Diskussionen zeigte eine mittlere Intensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Cheerwin war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cheerwin liegt bei 66,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 64,44, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem neutralen Rating für die Aktie von Cheerwin führt.