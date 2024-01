Cheerwin Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Cheerwin-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie bei 1,64 HKD gehandelt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 1,43 HKD liegt und somit einen Abstand von -12,8 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,5 HKD, was einer Differenz von -4,67 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich laut der technischen Analyse in beiden Zeiträumen die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der RSI7 beträgt 44 und der RSI25 liegt bei 61,54, was zu einer neutralen Einstufung auf Basis des Relative Strength-Index führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Cheerwin-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des Relative Strength-Index und des Sentiments als "Neutral" eingestuft.