Cheerwin Aktie: Pleite oder Chance?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung einer Aktie. Bei Cheerwin zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cheerwin liegt bei 53,85, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 61,4, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Cheerwin war in den letzten Tagen neutral, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der letzte Schlusskurs mit 1,37 HKD 15,95 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 1,49 HKD eine Abweichung von 8,05 Prozent, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Cheerwin sowohl in der einfachen Charttechnik als auch im Sentiment und Buzz eine neutrale bis schlechte Bewertung.