Cheerwin Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Cheerwin in den sozialen Medien. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine starken positiven oder negativen Ausschläge und auch die Diskussionen in den sozialen Medien beschäftigten sich weder besonders positiv noch negativ mit Cheerwin. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie von Cheerwin derzeit -5,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -12,05 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cheerwin-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Über einen längeren Zeitraum betrachtet ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine schlechte Bewertung der Aktie von Cheerwin basierend auf dem Sentiment in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.