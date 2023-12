Checkpoint Therapeutics Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung und der Buzz: Nach Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt sich folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen im letzten Monat gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie viel oder wenig Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit von Anlegern. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Checkpoint Therapeutics-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Checkpoint Therapeutics liegt bei 1,75 USD und ist damit inzwischen -21,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -31,1 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Checkpoint Therapeutics von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich die folgenden Bewertungen: 3 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Checkpoint Therapeutics vor. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 55,67 USD. Daraus ergibt sich eine Erwartung von 3080,95 Prozent, da der Schlusskurs derzeit bei 1,75 USD liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Checkpoint Therapeutics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut"-Rating.

Checkpoint Therapeutics kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Checkpoint Therapeutics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Checkpoint Therapeutics-Analyse.

