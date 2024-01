Checkpoint Therapeutics Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Checkpoint Therapeutics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2,39 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,94 USD liegt und somit einen Abstand von -18,83 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,29 USD, was einer Differenz von -15,28 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Checkpoint Therapeutics eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen geringeren Ertrag von 2,46 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analysteneinschätzung für Checkpoint Therapeutics fällt hingegen positiv aus, da 3 Empfehlungen "Kaufen", 0 "Halten" und 0 "Verkaufen" vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 55,67 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 2769,42 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) für die Checkpoint Therapeutics-Aktie, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (68,75 Punkte) als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis (68,66 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Checkpoint Therapeutics-Aktie, wobei die technische Analyse und die Dividendenrendite negativ ausfallen, die Analysteneinschätzung jedoch positiv ist.