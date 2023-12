Checkpoint Therapeutics Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten Wochen wurde bei Checkpoint Therapeutics keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Checkpoint Therapeutics liegt bei 13,56, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,53 neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Bei der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Checkpoint Therapeutics-Aktie von 2,26 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um 8,5 Prozent vom GD200 (2,47 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Checkpoint Therapeutics-Aktie abgegeben, wovon alle 3 Bewertungen "Gut" waren. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Zudem ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 55,67 USD, was ein Aufwärtspotential von 2363,13 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Informationen wird eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

Insgesamt erhält Checkpoint Therapeutics somit ein "Gut"-Rating für diese Analyse.