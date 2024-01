Checkin.com AB Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI für Checkin sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass Checkin weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 48,66, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Zusammenfassend wird Checkin für den RSI-Punkt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Checkin von 39,8 SEK mit +8,92 Prozent Abstand vom GD200 (36,54 SEK) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 38,55 SEK, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Checkin-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Sentiments und der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Checkin langfristig mittelmäßig aktiv ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Checkin in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Stimmung unter den Anlegern für die Checkin-Aktie.