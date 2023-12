Checkin.com AB Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Checkin-Aktie beträgt aktuell 70, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,74, was darauf hindeutet, dass Checkin weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Checkin.

Die Stimmung der Anleger bei Checkin in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass überwiegend negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dadurch wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Ebenso konnte in den letzten vier Wochen bei Checkin keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Checkin derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch dem GD50 verläuft, jedoch jeweils mit einer geringfügigen Abweichung. Insgesamt entspricht dies ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die Checkin-Aktie in verschiedenen Analysebereichen eine "Neutral"-Bewertung.