Check Point zum Unternehmen des Jahres im Bereich Sicherheitsprodukte/-dienstleistungen gekürt

Redwood City, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, wurde bei den Globee Awards als Unternehmen des Jahres 2023 im Bereich Sicherheitsprodukte/-dienstleistungen ausgezeichnet (https://globeeawards.com/leadership/winners/). Die Globee Awards würdigen außergewöhnliche Leistungen, visionäre Strategien und die Teams, die hinter den bemerkenswertesten Initiativen des Jahres stehen.Angesichts der immer raffinierteren und häufigeren Cyberangriffe verfolgt Check Point bei der Cybersicherheit den Ansatz, sich auf die Entwicklung von Technologien und Plattformen zu konzentrieren, die Angriffe verhindern und Unternehmen vor einem breiten Spektrum von Angriffsvektoren schützen. Der Großteil der Branche konzentriert sich jedoch darauf, eine Bedrohung rückwirkend zu bekämpfen, nachdem sie aufgetreten ist. Zu diesem Zeitpunkt kann es aber bereits zu spät sein, denn wenn Malware erst einmal in ein Unternehmen eingedrungen ist, kann sie verheerende Schäden anrichten - ob finanziell oder am Ruf des Unternehmens. Check Point hat 30 Jahre damit verbracht, eine Reihe von Firewall- und Cybersicherheitslösungen zu entwickeln, die proaktiv wirken, um zu antizipieren, was auf das Netzwerk eines Unternehmens zukommt und die Bedrohung zu vereiteln, bevor der Angriff überhaupt geschehen kann.Die Auszeichnung mit dem Globee Award ist eine weitere Bestätigung für Check Points einzigartigen Ansatz im Bereich der Cybersicherheit.