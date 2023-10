Check Point von Forbes zum 4. Mal in Folge als weltbester Arbeitgeber ausgezeichnet

Redwood City, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/), ein weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, wurde von Forbes das vierte Jahr in Folge als einer der besten Arbeitgeber der Welt (https://www.forbes.com/lists/worlds-best-employers) ausgezeichnet. Mit über 6000 Mitarbeitern weltweit ist Check Point für seine starke Unternehmenskultur, die Gleichstellung der Geschlechter und die soziale Verantwortung des Unternehmens gelobt worden."Von der Bereitstellung bahnbrechender Innovationen zum Schutz der digitalen Welt bis zur Unterstützung von Unternehmen beim Aufbau von Cyber-Resilienz - unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital", so Yiftah Yaffe, Worldwide VP of HR bei Check Point Software Technologies. "Wir bemühen uns jeden Tag, eine integrative Kultur zu schaffen, um unsere Mitarbeiter zu unterstützen und zu fördern. Wir sind stolz darauf, erneut als weltweit führender Arbeitgeber im Bereich IT-Sicherheit ausgezeichnet worden zu sein."Das Ranking ist das Ergebnis einer umfassenden Studie zur Arbeitgeberqualität, die in Zusammenarbeit mit Statista auf globaler Ebene durchgeführt wurde. Die Analyse umfasste monatelange Recherchen am Schreibtisch und in Datenbanken, die in einer Befragung von mehr als 170 000 Arbeitnehmern in über 50 Ländern gipfelte, was zu Millionen von Datenpunkten führte. Check Point war der am besten bewertete Anbieter von IT-Sicherheitsprodukten in der Liste und belegte Platz 20 in der Kategorie IT, Internet, Software & Services und Platz 293 in der Gesamtliste von 700 Unternehmen.Check Point nimmt seine Verantwortung für Umwelt, Soziales und Governance (https://www.checkpoint.com/about-us/esg/) (ESG) ernst. Das Unternehmen hat sich kürzlich verpflichtet, in den nächsten zwölf Monaten für Transparenz, Rechenschaftspflicht und ethische Geschäftspraktiken zu sorgen, einschließlich CO2-Neutralität und der Ausweitung von Cyber-Bildungsprogrammen weltweit.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell