Check Point stellt Horizon Playblocks vor

Redwood City, Kalifornien (ots) -Cyber-Attacken breiten sich immer rasanter aus, Angreifer werden stetig hartnäckiger und machen sich jedes Einfallstor zu Nutze. Check Point (https://www.checkpoint.com/) reagiert nun auf diese Bedrohungslage - mit Check Point Horizon Playblocks (https://www.checkpoint.com/horizon/playblocks/), einer Plattform zur Sicherheitsautomatisierung und Zusammenarbeit von Sicherheitsexperten, -prozessen und -technologien, die Angriffe automatisch eindämmt und ihre Ausbreitung verhindert. Horizon ist Check Points präventiv ausgerichtete Security Operations Security Suite, die SOC-Service Managed Detection/Prevention and Response (MDR/MPR), SOC-Plattform Extended Detection/Prevention and Response (XDR/XPR) und Playblocks, die Security Collaboration Platform für Sicherheitsteams, umfasst."Horizon Playblocks verkörpert unsere Vision von kollaborativer Sicherheit. Hier vereinen sich Menschen, Prozesse und Technologien, um intuitive, konsolidierte und automatische Verteidigungsmechanismen bereitzustellen", sagt Nataly Kremer, Chief Product Officer und Head of R&D bei Check Point Software Technologies. "Am besten lässt sich Playblocks als ein instinktives Sicherheitsprodukt verstehen, das Angriffe sofort abwehrt und ihre Ausbreitung im Unternehmen verhindert."Die wichtigsten Merkmale von Horizon Playblocks- Zusammenarbeit: Horizon Playblocks löst im Falle eines Angriffs Maßnahmen an jedem Sicherheitskontrollpunkt aus. Mit definierten Präventions-Playbooks werden Angriffe sofort erkannt und ihre Ausbreitung verhindert.- Konsolidiert: Als einheitliche Sicherheitsinfrastruktur bietet Horizon Playblocks einen konsolidierten Schutzschild, der sowohl Check Points eigene als auch Drittanbieterprodukte umfasst. Diese Einheit stellt sicher, dass alle Betriebs- und Sicherheitstools im Tandem arbeiten und eine robuste Verteidigung gegen Cyber-Bedrohungen bieten.- Automatisch: Die Plattform kann in weniger als fünf Minuten mit verschiedenen Playbooks implementiert werden, die automatische Richtlinien- und Regelaktualisierungen bereitstellen - von der Blockierung von IPs über Durchsetzungspunkte hinweg bis hin zur Quarantäne von internen Bedrohungen.Horizon Playblocks ist ab sofort sowohl als Einzelprodukt als auch als Bestandteil von Check Point Horizons XDR/XPR erhältlich. Einen umfassenden Einblick in Horizon Playblocks erhalten Sie unter: https://www.checkpoint.com/horizon/xdr-xpr/Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell