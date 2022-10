Check Point gibt seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



San Carlos, Kalifornien (ots) -Check Point kann selbstbewusst auf das dritte Quartal 2022 zurückblicken - durch stabile Einnahmen aus Sicherheitsabonnements und die Erweiterung der Infinity-Plattform mit der Einführung von Horizon, präsentiert das Unternehmen solide FinanzergebnisseCheck Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), gibt seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal, das zum 30. September 2022 endete, bekannt. Der Gesamtumsatz beläuft sich auf 578 Millionen US-Dollar (nahezu gleicher Wert in Euro), ein Anstieg von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die durch Sicherheitsabonnements generierten Umsätze betragen 216 Millionen US-Dollar, 13 Prozent Zuwachs im Vorjahresvergleich. Das Betriebsergebnis beträgt 263 Millionen US-Dollar, was 45 Prozent des Umsatzes entspricht. Der Gewinn beträgt 1,77 US-Dollar je Aktie (verwässert) im Vergleich zu 1,65 US-Dollar im dritten Quartal 2021, ein Anstieg um sieben Prozent. Der Einzahlungsüberschuss (Cashflow) aus dem operativen Geschäft beläuft sich auf 240 Millionen US-Dollar, verglichen mit 251 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.Gil Shwed, Gründer und CEO von Check Point, kommentiert die Ergebnisse:"Wir haben ein starkes Ergebnis für das dritte Quartal erzielt, das die solide Umsetzung des Geschäfts widerspiegelt. Die Umsätze lagen im oberen Bereich unserer Prognosen, während der Gewinn je Aktie die Prognosen übertraf. Die Umsätze aus Produkt- und Sicherheitsabonnements stiegen um 13 Prozent, angetrieben durch zweistellige Zuwächse bei Harmony, CloudGuard und Quantum Network Security Gateways. Im Laufe des Quartals haben wir die Infinity-Plattform mit der Einführung von Horizon erweitert, einer branchenführenden Suite für Sicherheitslösungen und -dienste. Horizon für XDR, MDR und Events nutzt den Prevention-First-Ansatz unseres Unternehmens, um den Schutz im Netzwerk, in der Cloud und bei den Endpunkten zu verbessern und zukünftige Cyber-Attacken zu verhindern."*alle angegebenen Finanzzahlen sind Non-GAAP-WertePressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell