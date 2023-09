Check Point erwirbt Atmosec

San Carlos, USA (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (http://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, gibt die Übernahme von Atmosec bekannt. Das Start-up hat sich auf die schnelle Erkennung und Abschaltung bösartiger SaaS-Anwendungen, die Verhinderung riskanter SaaS-Kommunikation von Drittanbietern und die Behebung von SaaS-Fehlkonfigurationen spezialisiert. Mit diesem Schritt unterstreicht Check Point sein Engagement, sein SaaS-Sicherheitsangebot zu erweitern und die Sicherheitslücken und blinden Flecken in SaaS-Anwendungen zu schließen. Atmosec wurde im Januar 2021 gegründet und beschäftigt 17 Mitarbeiter.Die weit verbreitete Einführung von SaaS-Anwendungen hat dazu geführt, dass Unternehmen einer größeren Anzahl von Cyber-Bedrohungen ausgesetzt sind. Die Untersuchungen von Atmosec zeigen, dass etwa 700 SaaS-Anwendungen ohne das Wissen der IT-Abteilung genutzt werden. Darüber hinaus sind mit beliebten SaaS-Plattformen von Unternehmen wie Office 365 und Slack Hunderte von Drittanbieteranwendungen verbunden. Diese sich ständig erweiternde SaaS-Landschaft vergrößert nicht nur die potenzielle Angriffsfläche, sondern führt auch viele Apps ein, die schädlich sein oder missbraucht werden könnten, um sensible Informationen weiterzugeben, oft unter Umgehung einer ordnungsgemäßen IT-Autorisierung.Mit der Technologie von Atmosec bietet Check Point Infinity SaaS-Sicherheit mit kontinuierlichem SaaS-Posture-Management, Prävention bösartiger Kommunikation (SSPM) und einem kompletten Sicherheits-Stack für SaaS-Anwendungen, einschließlich Bedrohungsabwehr, Datenschutz und anpassungsfähiger Zero-Trust-Zugangskontrolle für Benutzer und Geräte (CASB). Die Übernahme von Atmosec wird voraussichtlich bis Mitte September 2023 abgeschlossen sein.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell