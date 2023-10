Check Point erweitert Infinity Global Services um neue Managed-Security-Funktionen

Redwood City, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (http://www.checkpoint.com/) kündigt eine wichtige Erweiterung seiner Check Point Infinity Global Services Suite (https://www.checkpoint.com/services/infinity-global/) an. Angesichts der dringenden Nachfrage, die von Millionen unbesetzter Stellen im Bereich der IT-Sicherheit weltweit und einem beispiellosen Anstieg von Cyber-Angriffen (https://pages.checkpoint.com/2023-mid-year-cyber-security-report.html) begleitet wird, benötigen Unternehmen zunehmend fortschrittliche Tools und Fachwissen für Managed Network Security, sichere Cloud-Übergänge und Managed Detection and Remediation (MDR) Services. Vor diesem Hintergrund erweitert Check Point die Infinity Global Services um neue Managed Security Services für Netzwerke, Cloud und Security Operations.Erweiterungen der Infinity Global Services:- Neuer Managed Network Security Service: Bietet Network Operations Center (NOC) und Security Operation Center (SOC) als Service an und nutzt Experten-Tools und -Prozesse zur Optimierung der Netzwerksicherheit und -infrastruktur- Neuer Managed Cloud Security Service: Bereitstellung von Cloud-Sicherheitsexperten zur Erleichterung einer sicheren Cloud-Migration, zur Verbesserung der Cloud-Sicherheitslage und zur Bereitstellung von verwalteten Cloud Security Posture Management (CSPM) sowie Cloud-Native Application Protection Platforms (CNAPP) Services- Erweiterte Managed Detection and Response (MDR): Erweitert Horizon MDR/MPR um die Funktionen der Microsoft-Sentinel-Plattform für Sicherheitsanalysen, Vorfallserkennung und -reaktion"Angesichts der dynamischen Bedrohungslage liegt unser Schwerpunkt darauf, unsere Kunden und Partner mit modernsten Managed Security- und Cloud-Services auszustatten" sagt Eitan Lugassi-Gilad, VP, Infinity Global Services bei Check Point Software Technologies. "Diese Erweiterung unseres Angebots stärkt die Rolle von Check Point als Haupt-Akteur bei der Bereitstellung von Managed Security Services."Die neuen Funktionen folgen auf die kürzliche Übernahme von rmsource durch Check Point, einem Anbieter von Managed Security, Cloud- und IT-Services.Die neuen und erweiterten Funktionen von Infinity Global Services sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.checkpoint.com/services/infinity-global/Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell