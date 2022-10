Check Point bietet mit R81.20 schnellere, KI-gestützte Netzwerksicherheit und erweiterte Bedrohungsabwehr für On-Premise, Cloud und IoT

San Carlos, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP) stellt Check Point Quantum Titan vor, eine neue Version der Sicherheitskonsole Check Point Quantum. Quantum Titan führt drei neue Software Blades ein, die künstliche Intelligenz (KI) und Deep Learning nutzen, um fortschrittliche Bedrohungsabwehr gegen Domain Name System Exploits (DNS) und Phishing zu ermöglichen. Hinzu kommt autonome IoT-Sicherheit. Check Point Quantum Titan ist jetzt eine der branchenweit einzigen Plattformen, die sowohl die Erkennung von IoT-Geräten als auch die automatische Anwendung von Zero-Trust-Bedrohungsschutzprofilen zum Schutz von IoT-Geräten durchführen kann.Die Konsole von Quantum Titan konsolidiert und automatisiert verschiedene Technologien, Prozesse und Richtlinien zur Bedrohungsabwehr. Dies ermöglicht intelligenten und effizienten Schutz komplexe, verteilte Netzwerke eines modernen Unternehmens vor Ort und in der Cloud.Zu den Funktionen von Check Point Quantum Titan gehören:- Bedrohungsabwehr mit neuen KI- und Deep-Learning-Engines: Quantum Titan stellt zwei neue Software Blades vor, die KI- und Deep-Learning-Technologie nutzen und auf signaturbasierter Technologie fünfmal mehr DNS-Angriffe sowie viermal mehr Zero-Day-Phishing-Schwachstellen stoppen und schließen.- Einzigartige autonome IoT-Sicherheit: Die neue Version der Quantum IoT Software Blade bietet nicht nur eine proprietäre effiziente Erkennung jedes IoT-Geräts, sondern wendet auch automatisch Zero-Trust-Profile an, so dass Unternehmen in weniger als 5 Minuten damit beginnen können, Angriffe zu verhindern.- Geschäftsorientierte Sicherheitsleistung: Quantum Titan bietet mit über 20 Funktionen, die auf Effizienz und Leistung ausgerichtet sind, einen deutlichen Leistungsschub für kritische Anwendungen. Mit der automatischen Skalierung priorisiert die Plattform außerdem Anwendungen und große Workloads zu Spitzenzeiten oder bei unerwarteten Traffic-Gipfeln.Quantum Titan, die neue Version der Quantum Cyber Security Platform und Quantum IoT Protect sind derzeit in einer frühen Version verfügbar. Sie werden im November allgemein veröffentlicht.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell