Check Point Software Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse der Check Point Software-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 133,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 151,05 USD liegt, was einer Abweichung von +13,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (144,3 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,68 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Check Point Software-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" übertrifft die Rendite von Check Point Software mit 10,79 Prozent die des Sektors um mehr als 1 Prozent. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Software"-Branche von 10,73 Prozent liegt die Aktie mit 0,06 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Check Point Software-Aktie ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 81,2 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 40,5, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Check Point Software eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.