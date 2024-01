Check Point Software Aktie: Sensationelle Entwicklung

Check Point Software hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 18 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", wobei 7 Analysten eine positive, 9 eine neutrale und 2 eine negative Meinung abgaben. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" kennzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose von 137,08 USD resultiert in einem Abwärtspotenzial von -12,3 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Check Point Software somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Check Point Software bei 133,59 USD liegt, während die Aktie selbst bei 156,31 USD gehandelt wird. Der Abstand zum GD200 beträgt +17,01 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 146,1 USD, was einem Abstand von +6,99 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent und damit 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,23). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von Check Point Software.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Check Point Software überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur an zwei Tagen, an denen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger überwiegend positiv, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Check Point Software auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Gut"-Bewertung.