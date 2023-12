Check Point Software Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Firma Check Point Software schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,31 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,31 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und der Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,79 Prozent erzielt, was 11,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Software" beträgt 0,65 Prozent und Check Point Software liegt aktuell 10,13 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Check Point Software-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.