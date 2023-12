Check Point Software Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung von Aktien. Sie misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Check Point Software beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten gab es 7 positive, 9 neutrale und 2 negative Einschätzungen von Analysten für Check Point Software, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht zu einem "Gut"-Titel macht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 137,08 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -10,46 Prozent fallen könnte. Aus Analystensicht erhält die Check Point Software-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,2 und liegt mit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 61. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Check Point Software mit einer Rendite von 10,79 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, welche eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,75 Prozent hatte, liegt Check Point Software mit 5,04 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.