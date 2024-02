Check Point Software Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Check Point Software 4 Mal als gut, 5 Mal als neutral und 1 Mal als schlecht bewertet. Langfristig hat der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" erhalten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Check Point Software. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 164,24 USD und erwarten eine Entwicklung von -15,37 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 139 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Bewertungsstufe durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Check Point Software mit einer Rendite von 29,22 Prozent mehr als 547 Prozent darunter. Die "Software"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -3,56 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Check Point Software mit 32,77 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen überwogen die positiven Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. Allerdings unterhielten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Check Point Software, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Check Point Software liegt bei einem Wert von 22, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" (KGV von 58,26) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Check Point Software somit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.