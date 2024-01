Check Point Software Aktie: Jetzt aber!

Die Check Point Software-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 133,59 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 156,31 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +17,01 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 146,1 USD, was einem Abstand von +6,99 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Check Point Software liegt bei 23,35 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation, weshalb die Bewertung "Neutral" ausfällt. Insgesamt erhält das Check Point Software-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Check Point Software-Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Check Point Software diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Insgesamt erhält die Check Point Software-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Dividendenpolitik und des Anleger-Sentiments eine positive Gesamtbewertung.