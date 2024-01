Check Point Software Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von 11 Tagen dominierten vor allem positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Check Point Software diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) wird Check Point Software aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 20,2, was einem Unterschied von 66 Prozent zum Branchen-KGV von 58,88 entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Langfristig gesehen, wird die Aktie von Check Point Software laut Analystenmeinung als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung der Analysten umfasst 7 positive, 9 neutrale und 2 negative Einschätzungen. Kurzfristig betrachtet, wurden innerhalb eines Monats 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 137,08 USD, was auf eine zukünftige Performance von -10,28 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 152,79 USD hindeutet. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" seitens der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Check Point Software wird mit 32,7 bewertet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen über 25 Tage berücksichtigt, liegt bei 31,7 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".