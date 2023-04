Check Point CloudGuard als vertrauenswürdiger Anbieter im Gartner CNAPP Market Guide ausgezeichnet

Redwood City, Kalifornien (ots) -Laut Forschungsberichten von Gartner gab es einem geschätzten Marktwachstum von etwa 25 Prozent im Bereich der Cloud-Sicherheitslösungen. Anbieter erkennen diese Entwicklung und kombinieren zunehmend CWPP-, CSPM- und CIEM-Lösungen zu einem CNAPP-Angebot für ihre Kunden. Gartner prognostiziert in ihrem 2023 CNAPP-Market Guide, dass bis 2025 60 Prozent aller Unternehmen ihre CWPP- und CSPM-Lösungen von einem einzigen Anbieter beziehen werden.Nicht alle CNAPP-Anbieter sind identisch.Gartner empfiehlt eine Reihe von Attributen führender CNAPP-Lösungen, die während des Evaluierungs- und Testprozesses berücksichtigt werden sollten. Check Point hat diese Liste überprüft und die Attribute in 10 Schlüsselbereichen zusammengefasst, um einen Überblick über die Leistung von CloudGuard zu geben:- Vollständig integrierte Lösung- Tiefe der Beziehung zwischen der Anwendungslast und der Sicherheitskapazität der Cloud- Vordefinierte Templates und Einzelrichtlinieninspektion- Verständnis der Entwicklungsgegenstände- Verständnis von wirksamen Berechtigungen- Integrierte fortgeschrittene Analyse- Attack Path Analyse- Agentless Support- Integration in CI/CD- Verbrauchsabhängiges PreismodellFolgender Blog-Beitrag (https://pages.checkpoint.com/2023-gartner-market-guide-for-cnapp.html) stellt verschiedene Schlüsselbereiche des Gartner Market Guide vor und erläutert, wie die CNAPP-Lösung von Check Point CloudGuard aufgestellt ist.Fazit:CNAPP-Lösungen sind ideal, um die Komplexität und den operativen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig für mehr Transparenz zu sorgen. CNAPP-Lösungen bieten mehr Kontext, um Risiken und Bedrohungen in der Cloud vollständig zu verstehen und die nächsten Schritte für Sicherheits- und SOC-Teams zu priorisieren.Check Point freut sich über die Auszeichnung als Respectable Vendor im Gartner 2023 Market Guide für Cloud Native Application Protection Platform. Wir verpflichten uns, weiterhin innovativ zu sein und unseren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten.Mehr Informationen finden Sie unter folgenden Link https://pages.checkpoint.com/2023-gartner-market-guide-for-cnapp.html.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell