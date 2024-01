Check-Cap Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Check Cap hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor eine Unterperformance von 22,62 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -1,79 Prozent, und Check Cap liegt aktuell 3,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Check Cap als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 71,88, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 75,41 ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Check Cap derzeit -31,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -22,1 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung der Aktie von Check Cap basierend auf verschiedenen Faktoren wie Rendite, Relative Strength-Index, Anleger-Stimmung und technische Analyse.