Check-Cap Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Check Cap liegt der RSI7 aktuell bei 46,15 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Check Cap in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -58,51 Prozent gezeigt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 49,59 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Check Cap-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,77 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 2,14 USD weicht somit um -22,74 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Check Cap mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 91,45 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Insgesamt erhält die Check Cap-Aktie daher gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien der technischen Analyse.