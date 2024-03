Chdt Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die technische Analyse der Capstone Cos zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,02 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 0,014 USD lag und somit einen Abstand von -30 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,02 USD, was ebenfalls einer Differenz von -30 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es bei Capstone Cos in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der Capstone Cos liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Capstone Cos derzeit 0, was eine negative Differenz von -17,58 Prozent zum Branchendurchschnitt "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Daher erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.