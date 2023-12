Chdt Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Capstone Cos weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,96 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -16, wodurch die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Capstone Cos bei 0,03 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,012 USD und weist damit ein Minus von -60 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,01 USD, was einer Differenz von +20 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Capstone Cos diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 25 für die Capstone Cos-Aktie, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,72, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.