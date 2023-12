Chdt Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Capstone Cos schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt für elektrische Ausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse keine Dividende aus, was einer Dividendenrendite von 0 % entspricht und somit 17,02 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 17,02 % liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und der Einstufung "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Capstone Cos liegt derzeit bei 0,03 USD. Diese Kennzahl führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,008 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -73,33 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Niveau von 0,01 USD und einer Differenz von -20 Prozent schlecht ab. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für die Capstone Cos. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" erlaubt. Zudem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Messung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Capstone Cos in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen ergeben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.