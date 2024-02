Chatham Rock Phosphate Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs des Unternehmens Chatham Rock Phosphate zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -55,56 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,68 Prozent aufweist, liegt Chatham Rock Phosphate mit einer Rendite von 32,87 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chatham Rock Phosphate-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -20 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) stellt man fest, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Chatham Rock Phosphate ist insgesamt positiv, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0,49 CAD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 512,5 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen das Rating "Gut".

Die Stimmung rund um die Aktie von Chatham Rock Phosphate wird auch untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Chatham Rock Phosphate bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".