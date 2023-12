Chatham Lodging Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Chatham Lodging Trust herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 26,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass Chatham Lodging Trust überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Chatham Lodging Trust-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Chatham Lodging Trust bei 10,59 USD, was einer Entfernung von +7,62 Prozent vom GD200 (9,84 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 9,88 USD, was einem Abstand von +7,19 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Chatham Lodging Trust-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Chatham Lodging Trust-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 36,92 Prozent entspricht. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Chatham Lodging Trust somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich Chatham Lodging Trust hat in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen wurde positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.