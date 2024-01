Chasen Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Chasen, so ergibt sich ein aktueller Wert von 13,79 Punkten für den 7-Tage-RSI, was darauf hindeutet, dass Chasen momentan überverkauft ist und die Aktie dementsprechend als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,74 eine überverkaufte Situation und führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung.

Ein weiterer Aspekt bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In Bezug auf Chasen zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Neutral"-Wert für Chasen.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chasen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,092 SGD liegt, was einer Abweichung von +84 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +84 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chasen-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass Chasen mit einer Rendite von -27,42 Prozent mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche mit 20,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie von Chasen.