Chasen Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Derzeit zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chasen einen Wert von 26, was bedeutet, dass die Börse 26,05 Euro für jeden Euro Gewinn von Chasen zahlt. Dieser Wert liegt um 65 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der momentan bei 75 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" übertrifft die Rendite von Chasen mit 73,68 Prozent die durchschnittliche Performance um 81 Prozent. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -1,19 Prozent, wobei Chasen mit 74,88 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Chasen beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,77 % in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Chasen derzeit bei 0,06 SGD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,104 SGD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +73,33 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 0,09 SGD auf, was einen Abstand von +15,56 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" für die Aktie von Chasen.