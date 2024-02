Chasen Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Chasen: Aktie wird als unterbewertet eingestuft

Die Aktie von Chasen wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,84 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und sie erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Chasen jedoch mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies-Branche, was zu einem geringeren Ertrag von 5,74 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Vergleicht man die Performance der Aktie von Chasen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor, so zeigt sich eine Rendite von -27,42 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,44 Prozent aufweist, liegt Chasen mit 20,98 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Chasen einen Wert von 31,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,81 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Chasen aktuell unterbewertet ist, jedoch in Bezug auf Dividenden und Performance im Vergleich zur Branche als schlecht eingestuft wird. Die technische Analyse deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.