Chasen Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Chasen-Aktie wird derzeit neutral bewertet, wenn man die technische Analyse, die Anlegerstimmung, den Relative-Stärke-Index (RSI) und das Sentiment betrachtet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Chasen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,048 SGD weicht um -4 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,05 SGD und einem letzten Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, eine -4 prozentige Abweichung und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend wird die Chasen-Aktie also für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert haben zu dem Schluss geführt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Chasen zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Chasen-Aktie deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, die zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Chasen-Aktie eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des Relative-Stärke-Index und des Sentiments.