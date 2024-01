Chasen Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Aktienkurs von Chasen wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor als unterdurchschnittlich bewertet. Die Rendite von -27,42 Prozent liegt mehr als 22 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -7,52 Prozent in den letzten 12 Monaten kommt, liegt Chasen mit einer Rendite von 19,9 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse, die die charttechnische Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts betrachtet, schneidet die Chasen-Aktie gut ab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chasen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,05 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,084 SGD liegt, was einem Unterschied von +68 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,05 SGD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+68 Prozent). Auf Basis dieser Werte erhält die Chasen-Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Chasen-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Chasen-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 10,87 und ein Wert für den RSI25 von 20,31, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Chasen-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Chasen in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien haben sich signifikant verändert, weshalb Chasen in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Chasen daher insgesamt ein "Neutral"-Rating in dieser Hinsicht.