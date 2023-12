Chase Miningration Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Green Critical Minerals befindet sich derzeit mit einem Kurs von 0,01 AUD 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) hat die Green Critical Minerals derzeit einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) beträgt der Wert 37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier die Einstufung "Neutral" lautet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat weder signifikant höher noch niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwei Wochen wurde über Green Critical Minerals eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessierten, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Somit erhält Green Critical Minerals insgesamt eine "Gut"-Bewertung.