Chase Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Chase":

Die Dividendenrendite von Chase liegt derzeit bei 0,78 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens nicht optimal ist und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Chase anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet. Der RSI liegt bei 19,79 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Chase-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. In Bezug auf den RSI auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Chase derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 116,71 USD, während der Aktienkurs bei 127,49 USD liegt, was einer Abweichung von +9,24 Prozent entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 127,01 USD, was einer Abweichung von +0,38 Prozent entspricht und daher als "Neutral"-Wert betrachtet wird. Insgesamt entspricht dies einer Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Chase in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.