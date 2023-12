Chase Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Chase":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse im Finanzmarkt. Im Fall von Chase beträgt der 7-Tage-RSI 19,79 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Chase weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung bezüglich Chase in den letzten vier Wochen aufgehellt hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Chase daher auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Chase mit einer Rendite von 40,44 Prozent eine starke Entwicklung gezeigt und liegt damit mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 33,02 Prozent aufweist, liegt Chase mit 7,41 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chase bei 27,48, was unter dem Branchendurchschnitt von 101,81 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.