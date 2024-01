Chase Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cadence Bank":

Die Chase-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 116,71 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (127,49 USD) um +9,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit 127,01 USD über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von +0,38 Prozent darstellt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Chase daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 19,79 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und der Aktie ein "Gut"-Rating einbringt. Der RSI25 zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Werte, wodurch Chase in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Chase ein aktuelles KGV von 27,48 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 101,81 liegt und die Aktie als unterbewertet kennzeichnet. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was der Aktie ein weiteres "Gut"-Rating einbringt.

Insgesamt erhält Chase somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen, fundamentalen und sentimentalen Analyse.