Dienstage sind oft die Tage, an denen die Analysten der Wall Street ihre Ratingänderungen bekannt geben, und heute war keine Ausnahme. Leider für Aktionäre von Nike Inc (NYSE:NKE), war es eine Herabstufung von Barclays. Die Kursentwicklung nach dieser Herabstufung macht die Aktie zum PreMarket Prep Stock of the Day. Nike's Recent Price Action: Ähnlich wie der S&P 500 Index war es eine… Hier weiterlesen