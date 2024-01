Charter Hall Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Charter Hall Group liegt bei 69,9, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig auf. Die Stimmung für die Charter Hall Group hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Charter Hall Group derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,69 AUD, während der Kurs der Aktie (11,37 AUD) um +6,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,58 AUD zeigt eine Abweichung von +7,47 Prozent, was die Aktie als "Gut"-Wert für diesen Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Diskussionen rund um die Charter Hall Group auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die positiven Meinungen häuften sich in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen, und auch positive Themen rund um den Wert wurden überwiegend angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Charter Hall Group bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.