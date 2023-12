Charter Hall Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten vier Wochen konnte bei Charter Hall Group eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Abwertung der Aktie auf "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 5,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass Charter Hall Group überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Charter Hall Group-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Charter Hall Group in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten wurde in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Charter Hall Group von 12,24 AUD ein "Gut"-Signal, da er sich mit +14,39 Prozent über dem GD200 befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal an, da der Kurs einen Abstand von +22,89 Prozent hat. Insgesamt wird der Kurs der Charter Hall Group-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.