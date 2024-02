Charter Hall Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie der Charter Hall Group intensiv diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Darüber hinaus konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere auf die positiven Themen rund um die Charter Hall Group, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Charter Hall Group-Aktie beträgt der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt 10,77 AUD, was 14,76 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 12,36 AUD liegt. Somit erhält die Charter Hall Group eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 11,62 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Charter Hall Group liegt bei 28,03 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 41,75, was darauf hindeutet, dass die Charter Hall Group weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild rund um die Charter Hall Group, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Charter Hall Group für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.