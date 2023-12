Charter Hall Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Charter Hall Group beträgt 15,23, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,51, was zu einer "Neutral" Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt, und insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Basis des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Charter Hall Group diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Charter Hall Group bei 10,7 AUD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 12,05 AUD, was einer Differenz von +12,62 Prozent entspricht. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 10,02 AUD angenommen, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.