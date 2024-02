Charter Hall Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Charter Hall Group als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Charter Hall Group-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,09 und ein Wert für den RSI25 von 47,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich kaum eine Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Charter Hall Group bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Charter Hall Group aktuell bei 10,78 AUD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +2,39 Prozent, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Charter Hall Group eingestellt waren und hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Charter Hall Group daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.