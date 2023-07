Charter Communications: Das wahre Kursziel

Die Charter Communications-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet und das wirkliche Kursziel liegt um +19,92% über dem aktuellen Preis.

• Charter Communications legte am 10.07.2023 um +0,16% zu

• Das aktuelle Kursziel von Charter Communications beträgt 407,53 EUR

• Das Guru-Rating von Charter Communications hat sich auf 3,68 erhöht

Am gestrigen Tag stieg die Aktie von Charter Communications um +0,16%. Dies führte zu einem Plus von insgesamt +1,18% in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche. Der Markt scheint daher derzeit relativ optimistisch zu sein.

Wie haben die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig und das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 407,53 EUR.

Im Durchschnitt glaubt eine Mehrheit der Bankanalysten an ein Potenzial dieser...