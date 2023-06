Charter Communications: Zielkurs bei 409,72 EUR - Analysten sehen Potenzial von +36,93%

Der gestrige Handelstag brachte für Charter Communications ein Plus von +0,11%. In den letzten fünf Tagen musste die Aktie jedoch einen Verlust von -4,38% hinnehmen. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 409,72 EUR. Sollten sie damit recht behalten, ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von +36,93%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen aufgrund des schwachen Trends zuletzt nicht mehr die positive Prognose.

Insgesamt empfehlen 9 Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere sprechen eine optimistische Kaufempfehlung aus. Neutral positionieren sich 14 Experten mit einer Halte-Empfehlung. Nur zwei Analysten raten zum Verkauf der Charter-Communications-Aktien.

Das Guru-Rating bleibt unverändert...