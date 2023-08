Charter Communications: Steigende Kurse erwartet – 439,72 EUR als Zielmarke

Die Charter Communications Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen um +1,94% zugelegt und konnte gestern einen weiteren Anstieg von +0,19% verzeichnen. Eine positive Entwicklung am Markt also.

Von Analystenseite wird die derzeitige Bewertung der Aktie als unzureichend angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 439,72 EUR – eine Steigerung von +12,03% gegenüber dem aktuellen Preisniveau.

Während sich neun Experten optimistisch zeigen und zu einem Kauf raten, bewerten vier Analysten die Charter Communications als aussichtsreich aber nicht euphorisch. 13 weitere Experten sehen aktuell keinen Grund zum Verkauf oder Kauf der Aktie. Lediglich zwei Stimmen sprechen sich für den Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 3,71.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Mehrheit der Analysten ist...